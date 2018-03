Montblanc es proclama Capital de la Sardana 2018

A l'acte hi ha hagut un reconeixement per a Lluís Puig i Carles Puigdemont ha adreçat un missatge als assistents

Montblanc ja és, oficialment, la Capital de la Sardana 2018. En un acte celebrat aquest dissabte a l’església de Sant Francesc, l’alcaldessa de Figueres, Marta Felip, ha passat el relleu a l’alcalde de Montblanc, Josep Andreu, amb el traspàs de la bandera de l’esdeveniment. Fins al març vinent, el municipi serà un espai de trobada per la dansa catalana, que s’inclourà en diversos actes i on destaca el repte d’encerclar la muralla amb una rotllana sardanista multitudinària. Durant l’acte s’ha emès un missatge de Carles Puigdemont des de Brussel·les, en què ha afirmat que la sardana «diu molt del que som com a poble». A més, s’ha reconegut la «incansable activitat de suport de la cultura popular» al conseller de Cultura destituït, Lluís Puig, a qui se li atorgarà la Medalla al Mèrit. En l’acte també s’ha estrenat la sardana del compositor tarragoní Alfred Abad composta expressament per la capitalitat.La fila zero de l'acte ha estat presidida per diversos llaços grocs en record dels polítics empresonats i dels que es troben fora del país, com Carles Puigdemont, qui ha dirigit un missatge celebrant la «distinció merescuda» de Montblanc com a Capital de la Sardana 2018 i en què ha recordat «l'arrelament» de la cultura popular al municipi, especialment la de balls de bastons, «un dels més macos que he vist en la meva vida», ha comentat, que va presenciar en una visita al municipi el setembre del 2016, en Festes Extraordinàries Mare de Déu de la Serra. Puigdemont ha afirmat que la sardana «diu molt del que som com a poble»: «ens agafem de les mans però amb la rotllana oberta perquè es pugui incorporar gent», ha dit.El coordinador del projecte 'Capital de la Sardana', Víctor Sallés, ha assegurat que, en contra del que es pensa, la sardana està en un bon moment i que es podria dir que té una «mala salut de ferro». «Als anys 70, a les cobles hi havia quatre vellets tocant, i pensàvem en què faríem quan es moririen o plegarien, i ara mireu quants joves hi ha a les cobles!», ha explicat Sallés, que creu que es tracta de «cicles». «Les colles sardanistes sembla que ara agafen empenta i continuarà anant bé, com sempre», ha afirmat Sallés.De fet, la capitalitat és una manera més de portar la sardana a àmbits o ambients en què habitualment no hi és. «Amb la capitalitat tenen l'oportunitat de poder veure-la i que no la percebin com una cosa aliena», ha explicat el coordinador del projecte, que creu que l'acte proposat d'encerclar la muralla amb una rotllana de sardana pot donar encara més publicitat a la dansa. «Fins i tot en podem fer dos o tres, de rotllanes», ha reclamat. Així, als municipis que han gaudit de la capitalitat s'ha enfortit el sardanisme. «No crec que Montblanc sigui una excepció», ha comentat.Per la seva banda, el regidor de Cultura de Montblanc, Jordi Albalat, veu en la capitalitat un «repte» per al municipi, que ha preparat tota una programació d'actes on la sardana també hi és. Arran de la celebració d'aquest esdeveniment, la sardana ha fet «una revifada» a Montblanc: «la gent del poble i les entitats s'hi han bolcat perquè sigui un any tacat de sardanisme», ha dit.Durant l'acte s'ha fet el traspàs de bandera a Montblanc. L'alcaldessa Marta Felip ha lliurat la bandera a l'alcalde de Montblanc, Josep Andreu, «amb una mica de recança» perquè «Figueres ha viscut la capitalitat apassionadament». Per la seva banda, Andreu s'ha compromès a contagiar totes les activitats del municipi amb la sardana.En acabar l'acte, s'ha inaugurat un monument a la sardana a la plaça de Sant Francesc i davant la muralla medieval, obra de l'escultor Jordi Figueras, que representa una anella sardanista.A més del guardó a Lluís Puig, s'ha anunciat que la medalla del Mèrit Musical serà per la musicòloga Anna Costal, pel seu treball de recuperació de la sardana; la medalla de la Dansa recaurà en Rosa Llorach i Rius, per la seva tasca de recuperar-la i incorporar-la a totes les festes de Tarragona. Els premis a la Dedicació són per Dante Miravet, Antoni Nadal, Francesc Fonalledas, Neus Fortuny, Martí Corominas. Els premis a la Continuïtat recauen en els aplecs de Manlleu, Cornellà, Palamós i Roquetes. També es premia al Club Excursionista i a l'Agrupació Amics de la Sardana de Tiana, a Queralt Pedemonte i Marc Vilalta i a René Zamudio en l'apartat de Mitjans Audiovisuals. Per la seva Divulgació Musical són premiades la cobla Ciutat de Girona i l'Esbart Català de Dansaires. Els premis a la Promoció i Difusió d'enguany recauen en la representació de la Comissió Europea a Barcelona i en els Sardanistes Franquesins; i el premi a Iniciatives Renovadores al grup GASP.Perpinyà serà la pròxima Capital de la Sardana 2019 i el 2020 prendrà el relleu Sant Feliu de Guíxols. La capital de la Conca de Barberà és el sisè municipi a ostentar-ne la distinció, un projecte que la Confederació Sardanista de Catalunya va estrenar el 2013 a Arenys de Munt. L'organització de la capitalitat va a càrrec de l'Ajuntament de Montblanc, el Grup Sardanista del Museu Arxiu, la mateixa Confederació i compta amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat, el Consell Comarcal de la Conca de Barberà, la Diputació de Tarragona, així com de patrocinadors privats.