Una empresa de Valls opta als guardons sectorials dels Premis EmprenedorXXI

Prokey Drinks, dedicada a l’elaboració i comercialització d’un refresc probiòtic, és finalista a la categoria Agroalimentari.

Actualitzada 16/03/2018 a les 11:50

La firma vallenca Prokey Drinks ha arribat a la final de la fase sectorial dels Premis EmprenedorXXI, que se celebrarà a Barcelona el 21 de març. Prokey Drinks, es dedica a l’elaboració i la comercialització del refresc probiòtic Prokey, basat en l’elaboració del kéfir d’aigua. L’empresa és finalista en la categoría Agroalimentari dels premis.En aquesta fase, s’atorgaran cinc premis a nivell ibèric a les empreses amb més potencial de creixement en els àmbits de Ciències de la Vida, Tecnologies de la Informació, Negocis Digitals, Tecnologies Industrials i Agroalimentari. Els guardonats de cada categoria aconseguiran 25.000 euros i l’accés a un programa internacional de creixement organitzat amb la Singularity University i l’escola de negocis ESADE.Els Premis EmprenedorXXI, impulsats per CaixaBank, a través de la gestora de capital risc Caixa Capital Risc, i co-atorgats pel Ministeri d’Economia, Industria i Competitivitat, a través d’Enisa, a Espanya, i pel el banc BPI a Portugal, arriben aquest any a la seva onzena edició.En total, la convocatòria de 2017 distribuirà prop de 490.000 euros en premis, fet que converteix als Premis EmprenedorXXI en una de las convocatòries per a emprenedors amb més dotació econòmica a Espanya i Portugal.