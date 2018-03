Un home de 50 anys mor en un accident a la N-340 a Mont-roig del Camp

En aquest han topat frontalment una furgoneta i un cotxe

Actualitzada 16/03/2018 a les 20:43

El Servei Català de Trànsit ha rebut un avís, a les 19.05 de la tarda, per una topada frontal entre dos vehicles a la N-340, al quilòmetre 1.137,2, a l'alçada del Càmping de Mont-roig Platja.En aquest, una furgoneta i un cotxe haurien xocat provocant la mort del conductor del turisme, un home de 50 anys. Entre els ferits també hi ha un home de 53 anys que l'han derivat al CUAP de Cambrils (Hospital Lleuger Antoni de Gimbernat). Un noi de 30 anys ha rebut l'alta in situ, tot i que tenia dolors cervicals. I un últim ferit de 56 també ha rebut l'alta, després de patir un atac d'ansietat.Al lloc de l'accident, s'hi han personat set patrulles de Mossos d'Esquadra, tres dotacions de Bombers de la Generalitat i quatre unitats del SEM (dues bàsiques, una medicalitzada i una intermitja). La carretera es troba tallada en ambdós sentits a causa de l'accident.