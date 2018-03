La primavera arribarà amb glaçades i previsió de nevades a 700 metres

A partir de dilluns, entrarà una massa d'aire molt fred procedent del nord d'Europa

Actualitzada 16/03/2018 a les 10:44

La primavera arribarà a principis de la setmana que ve acompanyada d'una forta baixada de temperatures entre dilluns i dimecres, que comportarà glaçades entre moderades i fortes al Pirineu i entre febles i moderades a la resta de l'interior. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, arribarà una massa molt fred del nord d'Europa a partir de dilluns i dimecres i els models apunten a la caiguda de precipitacions a diversos sectors de Catalunya que al Pirineu serien en forma de neu, així com a fora de la serralada pirinenca, on la cota rondaria als 700 metres amb possibilitat d'arribar al prelitoral. A partir de dijous minvarà la possibilitat de precipitacions i s’iniciarà la recuperació de la temperatura.Els models a mitjà termini encara mostren algunes discrepàncies sobre la situació meteorològica, per tant caldrà seguir amb atenció les següents actualitzacions de la predicció.La primavera arribarà oficialment el dimarts 20 de març a un quart de sis de la tarda.