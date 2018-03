L'Associació de Voluntaris de Protecció Civil d'Altafulla fa una crida al voluntariat

L'AVPC es reuneix el primer dimecres de cada mes a les 19 hores

L’Associació de Voluntaris de Protecció Civil d’Altafulla (AVPC) fa una crida al voluntariat amb la finalitat de crear una xarxa de persones que col·laborin en la prevenció i actuació en les diverses situacions d’emergència per les que sigui requerida al municipi, així com en l’organització de grans esdeveniments.La Protecció Civil és un servei públic orientat a l’estudi i prevenció de les situacions de greu risc col·lectiu o catàstrofe extraordinària en les quals es pugui posar en perill la seguretat i la vida de les persones, així com els seus bens i els efectes en el medi ambient. Els serveis d’emergència i seguretat determinen les respostes davant situacions de risc. Dins d’aquestes actuacions és important el paper de la col·laboració voluntària.L’Associació de Voluntaris de Protecció Civil (AVPC) té per objecte col·laborar amb Protecció Civil d’Altafulla en la prevenció i actuació en les diverses situacions d’emergència per les que sigui requerida. Entre les seves finalitats també destaca la col·laboració per la creació i desenvolupament dels diferents plans d’emergència.L’AVPC d’Altafulla col·labora amb totes les entitats, centres escolars i activitats del municipi per la que sigui requerida mitjançant Protecció Civil en aspectes de prevenció de situacions d’emergència i de grans concentracions de persones.El voluntariat de Protecció Civil precisa d’una formació tècnica que es va complementant amb una formació permanent d’ampliació i reciclatge de coneixements. Cal destacar la formació en actuacions dels diferents plans d’emergència, primers auxilis, transmissions, formació en temes legals, formació teòrica i pràctica sobre incendis o seguretat vial i circulació.L’AVPC d’Altafulla disposa d’una seu en els baixos del carrer Marqués de Tamarit número 16 i es reuneix el primer dimecres de cada mes a les 19h de la tarda. Per atendre amb més capacitat el suport a Protecció Civil en les situacions de risc cal que la població conegui les seves activitats i vagi incorporant gent nova, especialment joves. L’AVPC disposa d’una adreça electrònica avpc.altafulla@altanet.org i dos números de telèfons 977651489 i 648145756.