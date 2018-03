L'Ajuntament de Riudoms busca auxiliars administratius

El termini per presentar candidatures acaba el dilluns 19 de març

Actualitzada 16/03/2018 a les 13:33

Borsa de treball

L’Ajuntament de Riudoms ha convocat un concurs oposició lliure, d’una plaça d’auxiliar administratiu de l’escala d’administració general, subescala auxiliar, de personal funcionari, i a l’hora crear una borsa de treball per cobrir dues places laborals de manera immediata.El termini per presentar candidatures acaba el dilluns 19 de març, electrònicament fins a les 12 dela nit i, presencialment, en horari d’atenció al públic de 9 a 14 i de 17 a 19.30 h. Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, l’ajuntament dictarà una resolució, en el termini màxim d‘un mes, per la qual es declararà aprovada la relació d‘aspirants admesos i exclosos en el procés selectiu i la llista provisional d’exempts de realitzar l’exercici de coneixements de llengua.Els tres aspirants millor qualificats passaran a ocupar les tres vacants existents, una de funcionari i dues de laborals. La resta d’aspirants que havent superat les proves no siguin nomenats, s’integraran en una borsa de treball per a cobrir necessitats temporals.Les persones interessades poden trobar les bases del concurs en aquest enllaç