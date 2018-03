Detenen tres homes per estafar 450.000 euros a una dona de Valls

Els detinguts, que es feien passar per inversors estrangers, utilitzaven el mètode del 'Rip Deal'

Els Mossos d'Esquadra de la Divisió d'Investigació Criminal han detingut els membres d'un grup criminal, especialitat en realitzar estafes pel mètode del Rip Deal, que va estafar 450.000 euros a una dona de Valls.Els fets es remunten al 19 de febrer quan una dona va denunciar davant dels Mossos que havia estat víctima d'una estafa. Segons va manifestar als agents un amic seu la va informar que havia conegut tres inversors estrangers els quals estaven interessats en realitzar un intercanvi de bitllets de 500 euros per altres de valor inferior a canvi d'una comissió. Donat que la víctima disposava d'uns estalvis va decidir acceptar l'intercanvi dels bitllets a canvi d'una comissió d'un 15% del total, la qual es repartirien entre ella i els tres inversors.Uns dies després ella, el seu amic i els tres inversors van quedar en un hotel de Sant Just Desvern per realitzar la transacció per un valor de 450.000 euros. Un cop comprovada l'autenticitat dels bitllets, els inversors van lliurar els diners a la víctima dins d'una bossa de mà amb un cadenat. En obrir-la, va comprovar que a l'interior no hi havia bitllets de 500 euros com havien acordat sinó 21 feixos de 50 bitllets cadascun de bitllets falsos.La Unitat Central d'Estafes i Mitjans de Pagament va iniciar una investigació que va permetre identificar els autors de l'estafa. Els tres homes formarien part d'un grup que es dedicava a cometre delictes d'estafa pel mètode del Rip Deal i que ja havien estat detinguts amb anterioritat pels Mossos.El dia 22 de febrer els investigadors van localitzar i detenir un dels membres del grup a Lloret de Mar, un home de nacionalitat italiana de 28 anys, el qual va quedar en llibertat amb càrrecs un cop va passar a disposició judicial.Gràcies a les indagacions policials, el dia 8 de març es va poder localitzar i detenir els altres dos membres del grup a Esplugues de Llobregat.El dia 9 març, els dos arrestats de 60, 47 anys i de nacionalitats bosniana i croata respectivament, van passar a disposició judicial i el jutge va decretar la seva llibertat amb càrrecs.