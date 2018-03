Altafulla inaugura l'ampliació del Parc dels Safranars

L’actuació ha consistit en la instal·lació d’una pista de multiesport, una recta d’atletisme i un camp de vòlei platja

Actualitzada 16/03/2018 a les 13:41

L’alcalde d’Altafulla, Fèlix Alonso, acompanyat del regidor d’Esport i Activitat Física, Jaume Sànchez, i els regidors Pere Gomés, Marisa Méndez-Vigo i Montse Castellarnau, han inaugurat aquest divendres l’ampliació del Parc dels Safranars.Ho han fet estrenant ells mateixos la pista de multiesport, una recta d’atletisme i un camp de vòlei platja. Aquests equipaments s’afegeixen al circuït de BTT, a l’espai de running i al conjunt d’elements per a la pràctica de la cal·listènia o street workout que ja s’ubicaven en aquest parc. Precisament aquest darrer es va incorporar a finals d’agost de l’any passat.El regidor d’Esport, Jaume Sànchez, ha explicat que la intenció de l’Ajuntament ha estat «completar el Parc dels Safranars convertint-lo en un espai multiesport perquè en gaudeixin tant persones grans com joves», coincidint justament amb l’any del major esdeveniment esportiu al territori com són els Jocs Mediterranis Tarragona 2018 on Altafulla és seu de la prova del triatló el proper 23 de juny.L’actuació ha consistit concretament en la construcció d’una pista de joc multiesport especial per exteriors, preparada per poder jugar a diferents esports com ara bàsquet, handbol, futbol sala, hoquei, jocs infantils, voleibol, futbolí, bàdminton, tennis, entre d’altres, amb unes dimensions de 17,8 metres de longitud per 10,70 metres d'amplada. S’hi ha instal·lat també tanques laterals de 1000 mm d'alçada, i les cantonades s’han fet a 45º, per impedir que les pilotes quedin mortes. Aquest tipus de pista fa que el joc mai s'aturi i els jugadors el poden utilitzar com a rebots.També s’ha construït una pista d’entrenament per a vòlei platja, de 8x8 metres; una recta d’atletisme, amb una longitud de 60 metres, més 10 metres de desaccleració, i tres carrils amb una amplada de 1,25 m. També s’han fet millores en el circuït BTT remarcant els recorreguts.Els treballs han anat a càrrec de l’empresa Construcat i la inversió ha estat de 49.000 euros.