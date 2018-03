El conductor ha sortit il·lès però l'han traslladat a l'hospital Joan de Reus per les diverses contusions de l'impacte

Actualitzada 15/03/2018 a les 21:24

El Servei d'Emergències ha tingut un avís passades les 18.30 hores per una sortida de via a la carretera TV-3442 a Riudoms, al quilòmetre 2. El conductor ha sortit il·lès, tot i que ha donat diverses voltes de campana.Al lloc dels fets s'han desplaçat dues dotacions de Bombers de la Generalitat per netejar la calçada i una ambulància bàsica. Aquesta ha traslladat al conductor del vehicle a l'hospital Joan de Reus amb pronòstic lleu, degut a les diverses contusions de l'impacte. No hi ha hagut afectacions a la via.