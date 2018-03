PortAventura obrirà portes el 23 de març

La nova zona de Ferrari Land inclourà cinc noves atraccions pels més petits

Actualitzada 15/03/2018 a les 11:43

El complex d'oci PortAventura World, situat en els municipis de Vilaseca i Salou, obrià portes el proper 23 de març. A més, aquesta temporada presenta novetats com l'àrea infantil al parc de Ferrari Land.La nova zona de Ferrari Land inclourà cinc noves atraccions pels més petits i se sumaran a les 11 que ja tenia aquest parc dedicat a l'escuderia italiana. En concret, les noves atraccions seran Juny Xarxa Force, una adaptació infantil de la muntanya russa del parc Xarxa Force; Kids' Tower, que consisteix en una torre de rebot i caiguda lliure de 9 metres; Champions Race, que simularà la conducció d'un Ferrari i Crazy Pistons, dues atraccions inspirades en el moviment dels pistons d'un motor.PortAventura World també té previst novetats per al seu altre parc, PortAventura Park, en el qual inaugurarà una nova atracció, la casa de Woody Woodpecker, i donarà la benvinguda a un nou personatge en la seva atracció Sèsam Aventura, al que es coneix com Big Bird.Aquestes novetats van ser presentades a Fitur 2018 (Feria Internacional de Turismo) el passat mes de gener.