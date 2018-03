Els Ranxets arriben a Torredembarra aquest cap de setmana

Un total de 13 restaurants participaran en aquesta segona campanya de promoció gastronòmica

Torredembarra ja ho té tot a punt per posar en marxa, el proper 18 de març, la segona campanya de promoció gastronòmica dels Ranxets, uns plats fets amb ingredients i productes bàsics del mar i del camp, i que van des d’escabetxos fins bull a l’all i pebre, passant per musclos a la marinera, asmarris, alls cremats, fideuejats o romescos variats.En aquesta campanya, organitzada per les regidories de Turisme i de Comerç, Indústria i Activitats, hi participaran 13 restaurants, en els quals es podran degustar Ranxets durant tot l’any. La promoció s’encetarà el 18 de març amb la Mostra de Ranxets, que tindrà lloc a partir de les 12 del migdia als Jardins de Cal Bofill amb diverses degustacions. Durant la jornada també es farà un showcooking, a càrrec d’Oriol Castro.Al llarg d’aquest 2018, la campanya es completarà amb diversos actes de dinamització.