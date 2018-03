El 12 de març van detenir dos homes per dos presumptes delictes de segrest, mentre que el 29 de gener s'havien realitzat tres detencions més

Investigació oberta per desarticular el grup criminal

Els Mossos d’Esquadra van detenir el 12 de març dos homes, de nacionalitat marroquina, de 30 i 32 anys i veïns de Riudoms i de Reus, com a presumptes autors de dos delictes de segrest, tràfic de drogues, falsificació de document, tinença il·lícita d’armes i Grup Criminal.Aquestes detencions se sumen a les tres practicades el 29 de gener a Reus, quan agents de la Unitat Central de Segrestos i Extorsions (UCSE) i el Grup Especial d’Intervenció (GEI) van detenir in fraganti a tres homes de 32, 29 i 19 anys respectivament, de nacionalitat marroquina i veïns de Reus, quan transportaven a una persona segrestada en el maleter d’un vehicle de lloguer amb la matricula manipulada.La investigació es va iniciar el passat 28 de gener a partir de la denúncia d’un veí de Reus qui va explicar a la policia que havien segrestat el seu germà i a un amic seu i li exigien diners per alliberar-los.Els agents de la UCSE, que es van fer càrrec immediatament del cas, van acreditar que els detinguts van segrestar la primera víctima a la capital del Baix Camp quan es trobava al carrer. Els segrestadors van utilitzar l’home com a esquer per fer una trobada amb la segona víctima i així poder segrestar-lo també.Els segrestadors van demanar a la família de les víctimes un rescat de milers d’euros per alliberar-los amb vida. Per augmentar la pressió i aconseguir les seves exigències els feien arribar proves que estaven maltractant els dos homes retinguts.Fruit de la pressió policial i la coordinació amb la família, els segrestadors van alliberar al primer segrestat, la persona que havien utilitzat com a esquer per segrestar el seu objectiu real.Les gestions policials van continuar per tal d’alliberar l’home que encara continuava retingut.Els investigadors van tenir coneixement que els segrestadors tenien intenció de fer un trasllat de la víctima que encara tenien retinguda. Per aquest motiu van establir un dispositiu policial, conjuntament amb membres del GEI, que va permetre alliberar la persona segrestada i detenir tres dels segrestadors en un polígon industrial de Reus, mentre traslladaven la víctima lligada i amb els ulls tapats a l’interior del maleter d’un vehicle.El segrestat va haver de ser traslladat a l’hospital ja que presentava diverses ferides, conseqüència del maltractament sofert durant el captiveri.Els dies posteriors a l’alliberament, els mossos van portar a terme diverses diligències i una entrada i escorcoll en una masia de Mas Pujols, prop de Riudoms, on els segrestadors van tenir captiu a una de les víctimes. Allà van intervenir una destral i un revòlver amb la que els segrestadors van amenaçar diversos cops el segrestat i una pala amb la qual el van colpejar.El dia 1 de febrer, els tres detinguts van passar a disposició del jutjat d’Instrucció 2 de Reus que va decretar l’ingrés a presó.Amb els segrestats alliberats i els tres homes detinguts ingressats a la presó, la Unitat Central de Segrestos i el Jutjat d’Instrucció 2 de Reus van continuar la investigació, donat que faltava per detenir el cap de l’organització i principal instigador del segrest.El 12 de març es va establir un segon dispositiu policial que va permetre localitzar i detenir els altres membres del grup que havien organitzat el segrest.Els dos arrestats que sumen 26 antecedents policials, la majoria per delictes violents i contra la salut pública, han passat aquest matí a disposició del jutjat que coneix de la causa.