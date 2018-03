L'assistència rebuda o el temps d'espera són les causes que més agressions han provocat

El personal sanitari de Tarragona va patir 241 agressions el 2017, la majoria d'elles, a dones, segons informa el Col·legi de Metges de Tarragona.Les agressions a metges han baixat un 41% (de setanta el 2016 a quaranta l'any passat), encara que el 66% d'elles les han patit dones.No obstant això, creixen en el conjunt del personal sanitari en més del 23,5%, amb 241 agressions de l'any passat davant les 195 del 2016.Entre tot el personal sanitari, el personal d'infermeria concentra més de la meitat del maltractament (51,87%), amb un total de 125 agressions.La majoria dels episodis de maltractament han estat verbals i no consta que hi hagi hagut cap denúncia que hagi arribat a nivell judicial i han tingut lloc als centres d'atenció primària de l'Institut Català de la Salut (ICS) al Camp de Tarragona.Les causes que han desencadenat les agressions han estat l'assistència rebuda (19,51%), el temps d'espera (17,07%), el tracte rebut (13,66%), la informació rebuda (13,17%) i l'incompliment de les normes de convivència i educació (12,68%).Precisament avui, 15 de març, se celebra el dia nacional contra les agressions al personal sanitari per denunciar aquests incidents i demanar que es posi fi a aquesta xacra.El Col·legi de Metges ha desplegat una pancarta amb un llaç daurat a la façana de la seva seu per reclamar tolerància zero contra aquest tipus d'agressions.El seu president, Fernando Vizcarro, recorda que «les agressions als metges estan considerades delicte penal», anima els professionals a denunciar i recorda que rebran tot el suport de la corporació.