El pas de la 'Virgen del Consuelo' al Vendrell sortirà sota pal·li

És una de les novetats amb la restauració de la imatge del Sant Sepulcre

Actualitzada 14/03/2018 a les 20:54

El pas de la Virgen del Consuelo de la Hermandad de Nuestro Padre Jesus de las Penas y Nuestra Señora del Consuelo del Vendrell tornarà a sortir sota pal·li gràcies a les aportacions econòmiques que han fet molts donants. Aquesta és una de les novetats que presenta enguany la Setmana Santa vendrellenca.Segons el Hermano Mayor, Ildefonso Muñoz, les noves dimensions dels pas de la Virgen del Consuelo hi haurà un nou recorregut en la processó del diumenge, 25 de març, a dos quarts de cinc. «En comptes de passar pel carrer del Peix, es baixarà per carrer Carnisseria, per a continuar pel carrer de la Muralla», diu Muñoz. També s’estrenarà una nova marxa a càrrec de la Banda de la Hermandad. El mateix dia 25, a les dotze del migdia, hi haurà la Benedicció de Rams a la plaça de Francesc Macià.El divendres, 30 de març, a partir de les deu de la nit, es farà la Processó del Silenci, que tindrà el mateix format i recorregut de sempre, però que també incorpora una novetat. En aquest cas, la Confraria de la Soledat ha restaurat la imatge del Sant Sepulcre i s’han fet modificacions al pas per tal que tingui més visibilitat des de peu de carrer. Mossèn Joan Maria Padrell, rector de la parròquia de Sant Salvador, ha explicat que la processó serà retransmesa en directe per Televisió el Vendrell, fet que «gent gran i persones malaltes que visito ho agraeixen perquè la podran veure des de casa».