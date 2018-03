Dos ferits en dues sortides de via a Calafell i La Riba

Els conductors van ser traslladats als hospitals del Vendrell i de Valls, respectivament

Actualitzada 15/03/2018 a les 17:33

El Servei d'Emergències ha rebut un avís a les 3.26 de la matinada per una sortida de via d'un turisme a la C-31, al quilòmetre 141,5, a l'alçada de Calafell.Com a conseqüència, el conductor de 18 anys ha resultat ferit menys greu i ha estat traslladat a l'hospital del Vendrell. Al lloc dels fets, s'hi ha personat una dotació de Bombers i una ambulància. El sinistre ha provocat desperfectes a la tanca de la via.Dues més tard, a les 5.47 hores, el SEM va rebre un altre avís per una altra sortida de via a la C-14 en sentit Montblanc, al quilòmetre 27, a La Riba.En aquest, el conductor també va resultar ferit i va ser traslladat a l'hospital de Valls amb pronòstic menys greu per dolor a l'esquena i la cama dreta. Al punt quilomètric s'hi va desplaçar una ambulància i una dotació de Bombers.