Actualitzada 15/03/2018 a les 19:06

La localitat de Cambrils impulsa l'any Cardenal Vidal i Barraquer mitjançant una comissió organitzadora dels actes commemoratius del 150è aniversari del naixement de l'anomenat cardenal de la pau, fill il·lustre del municipi tarragoní.També es commemora el 75è aniversari de la seva mort a Friburg (Suïssa), de manera que, segons informa el consistori, han decidit fer un nou reconeixement a la persona i figura de Francesc d'Asís Vidal i Barraquer.La major part de les activitats es concentraran principalment durant l'últim quadrimestre de l'any, tot i que també es programaran durant la resta de l'any.La comissió la formen polítics municipals, historiadors, arxivers, professors i la família del religiós.Cambrils ja reconeix des de fa anys la figura del cardenal, nomenat fill il·lustre el 1959 i fill predilecte el 2017 per la seva trajectòria a favor de la pau i per la dignitat amb la qual va desenvolupar els seus càrrecs fins a la seva mort a l'exili.El dia 15 de maig de 1978, coincidint amb el retorn de les restes del cardenal a Cambrils, es va inaugurar un monument en el seu honor, el seu bust presideix la sala de plens i té una avinguda amb el seu nom.El 4 de desembre de 1919, Vidal i Barraquer va prendre possessió de l'arquebisbat de Tarragona i tres anys després va participar en el conclave en el qual és elegit el papa Pío XI.Amb l'arribada de la República el 1931, va acatar el nou règim republicà i es va entrevistar amb el president de la Generalitat, Francesc Macià i el president de la República, Alcalá Zamora, a Madrid.Va ser perseguit durant la Guerra Civil i obligat a exiliar-se, primer a Itàlia i després a Suïssa, des d'on va intentar intercedir entre les parts per a la resolució del conflicte bèl·lic, fins que va morir a l'exili el 13 de setembre de 1943.