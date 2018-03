Calçotada i xerrades per promoure el poliamor

Una nova entitat dóna a conèixer el nou concepte de relacions íntimes simultànies

Actualitzada 15/03/2018 a les 11:40

XAR és una entitat que té com objectiu crear arreu del territori dels Països Catalans una xarxa de persones interessades en el poliamor, o el que és el mateix, és la pràctica de tenir més d'una relació íntima simultàniament amb acceptació de les diverses persones involucrades.Per aconseguir-ho, aquesta associació han programat tot un seguit d'activitats per donar a conèixer aquest nou concepte de relació afectiva. Recentment, el passat 10 de març van celebrar una calçotada a la Riera de Gaia.En aquest sentit, el proper dissabte 17 de març a les 19h, tindrà lloc la xerrada «Poliamor i anarquia relacional: introducció a les relacions no-monogàmiques ètiques» també servirà per presentar la XAR - Camp de Tarragona. La xerrada està emmarcada en una ronda de presentacions de l'entitat a tot el territori dels Països Catalans. L'entitat explica que «cada cop és major el nombre de gent que es replanteja el seu marc afectiu i que opta per saltar-se la norma de tenir una única parella amorosa per tota la vida i passar a experimentar amb altres tipus de formes de relació amorosa/d'amistat/de relació sexual».L'activitat servirà també de presentació de la XAR (Xarxa d'Amors Rurals), que té com a objectiu «crear una xarxa d'espais de relació, pensament i diàleg de les no-monogàmies ètiques» i en col·laboració amb espais feministes, LGTBI+, queer i anticapitalistes arreu dels Països Catalans.L'entitat disposa d'una web www.amorsplurals.cat on s'hi publiquen traduccions al català i articles propis sobre poliamor, anarquisme relacional i en general sobre temàtiques relacionades amb les no-monogàmies.Al Camp de Tarragona, la XAR hi ha organitzat dues xerrades-presentacions: El divendres 16 de març al Casal La Turba de Valls i l'endemà dia 17 al Casal Despertaferro de Reus. Les presentacions continuaran a diverses localitats dels Països Catalans (Figueres i Olot el 6 d'abril, Lleida, Tortosa i Montblanc el mes de maig, Menorca el 9 de juny, Manresa, Girona i Alacant els següents mesos...).