Un incendi en una cuina obliga a desallotjar un bloc d'habitatges a Torredembarra

El foc s'ha iniciat en una campana extractora i ha resultat ferit el propietari del pis per inhalació de fums

Actualitzada 14/03/2018 a les 09:14

La totalitat dels veïns del bloc d'habitatges situat al Camí de l'Era, número 40, de Torredembarra van ser desallotjats aquest dimarts a la nit com a mesura de precaució per la Guàrdia Urbana local a causa del fum provocat per un incendi.El foc es va produir a la cuina de pis 1r, 1a del bloc i va afectar la campana extractora i a part del mobiliari de la cuina, que és de format obert i comparteix espai amb el menjador.L'avís per l'incendi el van rebre els bombers a les 23.00 de dimarts i en l'extinció van participar-hi tres dotacions. El propietari de l'habitatge va ser atès per inhalació de fums i va ser traslladat a l'hospital de Santa Tecla de Tarragona.L'evacuació del bloc de pisos es va fer a causa del fum que va envair tota l'escala de l'edifici, de quatre plantes.