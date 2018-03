Dol a Valls per la mort de Josep Maria Climent Ferré

Sempre havia mantingut un fort compromís polític i social, des de la seva militància a ERC i com a casteller de la Joves

Actualitzada 14/03/2018 a les 13:56

Quina desgràcia! El meu condol a tota la família i amics del Josep Maria Climent, vallenc de cor i patriota! Descansa en pau. Una abraçada immensa. https://t.co/ObxebyLhdo — Albert Batet (@albertbatet) 13 de març de 2018

El passat dilluns a la nit moria Josep Maria Client Ferré, a 61 anys. La seva sobtada mort ha commocionat la ciutat de Valls, a on havia mantingut una intensa activitat, tant en l'àmbit polític com en el món dels castells, com a integrant de la Colla Joves Xiquets de Valls.Militant d'Esquerra Republicana, havia estat president de la secció local de Valls del 2000 al 2003, i també havia format part de la llista municipal d'ERC diverses legislatures.Tal com destaquen precisament des de la secció vallenca d'Esquerra, Climent sempre havia mantingut un fort compromís polític i social. També havia estat membre de CCOO, sindicat des del qual va treballar pels drets laborals a l'empresa MAI-Lear.