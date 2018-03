Detinguts tres veïns de Reus per l'agressió a un taxista de Salou

El grup va començar a pegar el taxista quan els va demanar que paguessin la carrera per avançat

Actualitzada 14/03/2018 a les 11:01

Agents dels Mossos d’Esquadra van detenir divendres un home, de 19 anys, de nacionalitat espanyola i veí de Reus, com a presumpte autor d’un delicte de robatori amb violència, un delicte de lesions i un delicte de danys a un taxista de Salou.Els fets es remunten a la matinada de dijous a divendres de la setmana passada, quan un taxista va anar a buscar un grup de persones al carrer Brussel·les de Salou.Quan el taxista va arribar al lloc va recollir quatre persones i els va demanar que paguessin la carrera per avançat. Llavors, els individus van començar a donar-li cops de puny mentre el taxista es trobava al seient del conductor. Tot seguit, aquests individus també van donar-li puntades de peu des de l’exterior del cotxe.El taxista va poder fugir del lloc amb el vehicle i va trucar a la policia. En aquell moment es va adonar que els seus agressors també li havien robat dos telèfons mòbils que portava a l’interior del taxi.Diverses patrulles de la Policia Local de Salou es van dirigir al lloc dels fets i, amb la descripció dels autors, van localitzar al carrer Josep Carner tres persones que coincidien amb els individus. Dos dels tres individus localitzats estaven relacionats amb l’agressió.La Policia Local de Salou van detenir els dos homes, de 25 i 26 anys, de nacionalitat espanyola i veïns de Reus, com a presumptes autors d’un delicte de robatori amb violència, lesions i danys.Posteriorment, en l’escorcoll que els mossos van fer a l’home de 26 anys, li van localitzar un dels dos telèfons mòbils sostrets que portava amagat.Agents de mossos que es van fer càrrec de la investigació van detenir hores després un home tercer home, de 19 anys d’edat, relacionat amb l’agressió.Dels tres detinguts, els homes de 25 i 26 anys van passar dissabte a disposició del Jutjat d’Instrucció en funcions de guàrdia de Tarragona i el jutge va decretar el seu ingrés a presó. Pel que fa a l’home de 19 anys, va quedar en llibertat després de declarar a la comissaria i ser citat en qualitat d’investigat per al judici celebrat dissabte.