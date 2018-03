Creixell planteja utilitzar una aula de l'escola com a llar d'infants

L’única escola bressol va tancar l’any passat per impagaments per part de l’empresa adjudicatària

Actualitzada 13/03/2018 a les 20:51

Impagaments

L’Ajuntament de Creixell està treballant amb la possibilitat destinar una aula de l’escola Les Eres a llar d’infants, després que l’any passat, l’única escola bressol del municipi hagués de tancar portes per l’impagament de les nòmines als treballadors per part de l’empresa adjudicatària del servei. Des de llavors, l’edifici, de propietat municipal, està clausurat, a l’espera del que determini el jutge, i les famílies d’una cinquantena d’infants de Creixell i pobles propers s’han quedat, aquest curs, sense llar d’infants. Això ha obligat a pares i mares portar els seus fills d’entre 1 i 3 anys a municipis propers, com Roda de Berà o Torredembarra. «Però el que volem és donar una continuïtat, perquè el que s’ha de fer és obrir serveis no tancar-los», explica la regidora d’Ensenyament, Pilar Romero.Per ara, l’Ajuntament té el plantejament de convertir una aula de l’escola que fins ara estava inutilitzada en llar d’infants, però, tal com remarca Romero, «caldrà esperar que la Generalitat ens doni el vistiplau per dur endavant el projecte». Segons explica la regidora, la qüestió es troba en què la llei marca que aquest tipus de solucions es pot donar en municipis de menys de 3.000 habitants, mentre que, si se supera aquest nombre, la llar s’hauria d’ubicar en un edifici a part. La població de Creixell és de 3.467 habitants, per la qual cosa caldrà esperar la resposta de Generalitat.«Mentrestant, anem avançant», explica Pilar Romero. En aquest sentit, en el ple que se celebrarà demà a l’Ajuntament de Creixell s’aprovarà la sol·licitud prèvia de desafectació de l’aula en qüestió de l’escola Les Eres. A més a més, i segons la regidora, ja s’han fet algunes actuacions en aquest espai per tal d’adequar-lo al seu possible futur ús com a llar d’infants.Els problemes per la mala gestió de l’adjudicatària del servei de llar d’infants a Creixell, Privilege Class 1909, venien de lluny, però va ser l’any passat que els treballadors es van veure immersos en una situació límit, quan van deixar de percebre les nòmines. L’Ajuntament de Creixell va iniciar un expedient de rescissió de l’adjudicació de la gestió de la llar d’infants municipal Estel de Mar per l’incompliment de les clàusules de l’adjudicació del servei. L’adjudicatària, per la seva banda, va presentar al·legacions al procés encetat pel consistori i, ara, s’està a l’espera que el jutge es pronunciï al respecte.