BASF apropa els nens al món de la química

El projecte Kids' Lab arriba a la Canonja el 22 de març

Actualitzada 14/03/2018 a les 16:47

BASF se suma a les celebracions del Dia Mundial de l'Aigua (22 de març) a través de la seva iniciativa educativa Kids’ Lab. Més de 600 nens de col·legis propers als seus centres de producció de Barcelona i La Canonja s'acostaran al món de la química. Els experiments, dissenyats per a nens d'entre 8 i 12 anys, contribueixen a despertar l'interès per la ciència de manera creativa i col·laborativa.El grup d'experiments Clever Foodies, que es realitzarà al centre de producció de BASF en Castellbisbal del 5 al 16 de març, incideix en el tema de l'alimentació saludable, a més de contribuir a l'objectiu de l'ONU Educació de qualitat cobreix altres dos objectius relacionats amb la sostenibilitat: Gana zero i salut i benestar. Els estudiants, vestits amb ulleres i bates de protecció, detecten i identifiquen vitamines i pigments en fruites i verdures, mesuren volums i aprenen a manejar pipetes i tubs d'assaig.El programa Water Loves Chemistry, que es desenvoluparà del 16 al 22 de març, Dia Mundial de l'Aigua, en les instal·lacions de BASF a La Canonja, gira entorn d'un tema de rellevància social d'actualitat: conscienciar sobre la importància de fer un bon ús d'un recurs vital, però escàs: l'aigua. Els petits científics descobriran a través d'experiments lúdic-educatius com depurar-la i emmagatzemar-la usant materials fabricats per BASF.El projecte d'educació científic Kids’ Lab va ser creat per BASF en 1997 amb l'objectiu de despertar l'interès per la ciència dels més petits i mostrar-los com la química forma part del nostre dia a dia. Des de llavors, milers de nens de més de 30 països a tot el món s'han acostat a la ciència amb Kids’ Lab, aprenent a través del joc i l'experimentació.Els programes d'experiments del Kids’ Lab utilitzen mètodes didàctics modern per conscienciar i educar sobre temes de rellevàncies social.Al centre de producció de BASF a La Canonja, on el programa porta 7 anys consolidat, més d'1.100 nens d'educació primària van realitzar el programa durant el passat curs escolar. A aquestes xifres es van sumar més de 300 estudiants de quart curs d'educació secundària, que van experimentar el Teens’ lab.