Un accident amb dos camions implicats obliga a tallar l'A-7 a Vinyols en sentit Barcelona

La topada s'ha produït al voltant de les 7 del matí i també ha afectat a quatre turismes

Actualitzada 13/03/2018 a les 09:13

Un accident amb dos camions i dos turismes implicats obliga a tallar l'A-7 al terme de Vinyols i els Arcs, en el punt quilomètric 1.145 en sentit nord. L'afectació tot just afecta un tram de pocs metres, però no permet la circulació en sentit nord. L'accident està provocant quatre quilòmetres de retencions.El trànsit es desvia per l'interior de Cambrils i a l'espera de la confirmació oficial sobre les circumstàncies de l'accident, hi hauria quatre persones ferides. Els ferits, segons han informat des del SEM, que hi ha desplaçat quatre ambulàncies, serien lleus.