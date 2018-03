Les terceres Converses al Camp de Tarragona aborden la gestió sanitària

Dimarts intervindrà Rafael Matesanz, impulsor de les donacions d’òrgans i trasplantaments a l’Estat i un dels principals experts en l’àmbit mundial

La gestió sanitària al servei de les persones és el títol genèric de la tercera edició de les Converses al Camp de Tarragona, una iniciativa de la Fundació Privada Mútua Catalana que planteja temàtiques de debat amb la finalitat de generar corrents d’opinió. La jornada de dimarts, comptarà amb la participació de Rafael Matesanz, impulsor de les donacions d’òrgans i trasplantaments a l’Estat i artífex d’un model que ha convertit Espanya en el primer país del món en aquestes dues vessants. Matesanz recull el relleu de Teddy Cruz, reconegut arquitecte i urbanista resident als Estats Units que va intervenir en l’edició de l’any passat, on va exposar la seva visió sobre els conflictes urbans.El Centre Tarraconense El Seminari va acollir ahir la primera de les sessions de Converses al Camp de Tarragona, un esdeveniment que la Fundació Privada Mútua Catalana va recuperar i que és continuació de les Converses de Salou que es van dur a terme entre els anys 1964 i 1971. Joan Josep Marca, president de la fundació, va explicar que l’activitat que es va fer a la capital de la Costa Daurada als anys seixanta per iniciativa de Romà Perpinyà va comptar amb la participació de persones com Ernest Lluch o Josep Maria Recasens. En aquelles trobades es tractaven aspectes relacionats amb l’economia, el turisme o l’agricultura. «Les Converses de Salou eren multidisciplinaris i va ser la primera vegada que una activitat com aquesta es va poder fer en català i castellà», va subratllar Marca, qui va recordar que la primera edició de Converses al Camp de Tarragona «va aprofitar per a fer un homenatge a les persones que van fer possible les de Salou». Marca va remarcar «la participació de la Universitat Rovira i Virgili» i la importància de «debatre sobre assumptes que afecten la societat civil per crear opinió».En l’edició d’enguany, la temàtica que s’aborda és la salut, «un dels pilars del nostre benestar, i fem una radiografia de la situació actual», va dir Marca. Per la seva banda, el patró de la fundació, Francesc Roig, va presentar en format de llibre les conclusions de la segona edició.El rector de la Universitat Rovira i Virgili, Josep Anton Ferré, va destacar la participació d’experts de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut i de la Facultat d’Economia i Empresa, i va afirmar que «la recerca ha de ser rellevant per donar resposta als grans reptes de la societat, que són el benestar, el desenvolupament econòmic i el futur de les ciutats, aspectes que coincideixen amb els que s’han tractat en Converses al Camp de Tarragona».Per la seva banda, el director dels Serveis Territorials de Salut, Roger Pla, va dir que «m’agrada especialment el títol de l’edició d’enguany, La gestió sanitària al servei de les persones, perquè tot i ser obvi, cal tenir-lo present». Pla, va afegir— «Cal parar, reflexionar i discutir, dit segons el concepte anglosaxó, parlar dels serveis a les persones i aplicar l’art de governar, que és el de prioritzar les necessitats, perquè no es poden cobrir totes».Per últim, la regidora de Serveis a les Persones de l’Ajuntament de Tarragona, Ana Santos, va comentar que «les idees s’han de posar en marxa i, després, s’han de fer, com les Converses».