La Llosa denuncia davant del Síndic de Greuges el mal estat del barri

L’Associació de Veïns es queixa que el 2010 quedés aturat un pla de remodelació i que tampoc s’hagi fet manteniment

Actualitzada 12/03/2018 a les 20:09

Ferm desgastat, panots aixecats, voreres amb pals de la llum que impedeixen el pas i faroles amb escassa lluminària a la nit. Aquests són alguns dels problemes que els veïns del barri cambrilenc de la Llosa pateixen «des de fa molt de temps», tal com assegura la presidenta de l’Associació de Veïns, Ana María Franquet, que destaca: «Gairebé fa 10 anys que esperem que l’Ajuntament remodeli el barri». Les peticions, però, no han estat ateses i, ara, els veïns han decidit exposar la situació al Síndic de Greuges, a l’espera que algú posi fil a l’agulla a una problemàtica que consideren que s’allarga massa en el temps. L’escrit ja ha estat presentat a la institució i, mentrestant, també esperen que des de l’Ajuntament es doni resposta a la sol·licitud presentada el passat agost per reunir-se amb l’alcaldessa, Camí Mendoza, per exposar-li la situació en la qual viu immers el barri.Segons explica Ana María Franquet, el 2009, el consistori cambrilenc va iniciar les obres d’un pla de remodelació plantejat en tres fases per soterrar cablejat, millorar el ferm, les voreres i l’enllumenat. «Però tan sols es va executar una fase», explica la presidenta de l’Associació de Veïns del Barri de La Llosa. Concretament, es va actuar en la zona del carrer de les Orquídies –a la part del barri que toca a l’N-340– i va quedar pendent per executar des d’Orquídies fins a la platja, «és a dir, gairebé tot el barri», remarca Franquet. Segons la presidenta, les obres van quedar aturades «perquè des de l’Ajuntament ens van dir que no hi havia diners. Però d’allò han passat gairebé 10 anys i, tot i els constants reclams, les dues fases pendents no s’han executat i, ni tan sols, s’ha fet un manteniment bàsic, que és l’alternativa que demanem».D’altra banda, Franquet explica que, recentment, l’Ajuntament ha substituït alguns llums per leds, «però l’alçada no és l’adequada i, per tant, la llum que emeten és insuficient. La gent té por, perquè això dóna peu a robatoris i a vandalisme en un barri que ja fa temps que és residencial tot l’any».Paral·lelament, des de l’Associació de Veïns lamenten que l’Ajuntament tingui previst destinar partides per millorar barris de Cambrils «i que la Llosa no estigui inclosa». «Volem que a tots els barris es facin millores, però també volem que la Llosa estigui inclosa en aquests projectes», puntualitza Franquet.