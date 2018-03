El Suprem permetrà a BCN World utilitzar el nom de la ciutat comtal

Els tribunals desestimen el recurs del consistori perquè no s'ha acreditat que els serveis que ofereix el complex turístic no corresponguin amb la ubicació geogràfica

Actualitzada 13/03/2018 a les 17:45

El macroprojecte turístic i d'oci projectat al camp de Tarragona, BCN World, podrà utilitzar el nom Barcelona com a marca després que el Tribunal Suprem hagi desestimat el recurs de l'Ajuntament de la capital catalana. La sentència ratifica el que ja va dir el TSJC el desembre del 2016, quan va afirmar que no s'havia acreditat que els productes i serveis que ofereix BCN World no corresponguin amb la ubicació geogràfica. A més, recorden que en la definició de marca col·lectiva s'ha de poder identificar un conjunt de serveis i productes singulars que ofereixi una empresa. D'aquesta manera, si el consistori volgués registrar la marca hauria d'acreditar aquests productes o serveis distintius.L'aleshores alcalde de Barcelona Xavier Trias va voler impedir que la versió catalana de l'Eurovegas portés el nom de la ciutat dins la marca comercial. Per aquest motiu va posar un recurs contra l'oficina de patents per donar permís per registrar marques amb aquest topònim.Ara fa un any el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va donar la raó a l'oficina de patents, però l'aleshores regidor de Cultura a l'Ajuntament de Barcelona, Jaume Collboni, va decidir recórrer la decisió davant del Tribunal Suprem.Tot plegat arriba en un moment en què el projecte podria canviar de nom si finalment tira endavant la iniciativa de Hard Rock Café, Port Aventura i Value Retail -l'empresa que gestiona La Roca Village- de construir dos hotels, un casino, un espai per a 75 botigues i una zona de concerts. Aquest nou projecte es titularia Hard Rock Entertainment World.