El petit Gabriel Cruz té família a Constantí

L'Ajuntament col·laborarà en la difusió de la concentració silenciosa de dol prevista per diumenge

Funeral multitudinari i emotiu

El jutge atura la incineració

El municipi de Constantí viu amb especial consternació la tràgica mort de Gabriel Cruz, el nen de vuit anys desaparegut a Las Hortichuelas (Almeria) i el cos del qual va ser trobat el passat diumenge al maleter de la parella del seu pare, dotze dies després de recerca infructuosa.El menor té família a Constantí: un cosí del seu pare viu al municipi des de fa anys. Per aquest motiu, diumenge, el mateix dia que fou trobat el cos del menor, la regidora de la Dona de Constantí, Meritxell Cano, va pronunciar paraules de record i de dol cap als familiars constantinencs de Gabriel Cruz –coneguts al municipi– durant l'acte d'homenatge a les dones que se celebrava al Pavelló Poliesportiu.Per aquest estret lligam amb Constantí, l'Ajuntament té previst col·laborar en la difusió de la concentració silenciosa de dol i suport a la família que dues tarragonines preparen per al pròxim diumenge a Tarragona, a les cinc de la tarda.Mentrestant, aquest matí, 3.000 persones han acudit al funeral pel petit Gabriel Cruz a la Catedral de La Encarnación d'Almeria. La cerimònia, reservada a la família i les autoritats, ha estat retransmesa a l'exterior per una pantalla gegant, on es mostrava l'altar presidit per la imatge del menor, un llaç negre i la llegenda «Tots som Gabriel». Milers de persones s'han concentrat a les portes de la Catedral i han rebut amb aplaudiments el fèretre de Gabriel i amb crits de suport als familiars.«El meu fill ha guanyat, sabem que està al cel, jugant amb els seus peixets i la bruixa ja no existeix. Demano a tot el món, en nom de Gabriel, que avui posi Girasoles (la cançó de Rozalén que li agradava al petit). La bruixa ja està on ha d'estar», ha dit Patrícia, la mare de Gabriel, quan ha sortit del temple i s'ha acostat als mitjans de comunicació que esperaven a l'exterior. La dona ha tingut paraules d'agraïment per totes les mostres de suport rebudes durant els dotze dies de recerca.El jutjat d'instrucció número 5 de Níjar, que s'encarrega de la investigació del cas, impedeix, de moment, que s'incinerin les despulles del nen.Ahir es va saber que l'autòpsia realitzada al cadàver ha revelat que va morir estrangulat el mateix dia de la seva desaparició, el 27 de febrer. La Guàrdia Civil va trobar, el diumenge 11 de març, el cos de Gabriel al maleter del cotxe que conduïa Ana Julia Quezada, la parella del seu pare, qui va ser detinguda a Vícar, a uns 60 quilòmetres de Les Hortichuelas, l'indret on va desaparèixer el nen.