El festival de l'Espluga combinarà vi i literatura

Presenten el cartell de la 4a edició d''El Vi fa Sang', que enguany incorpora novetats i una secció especial dedicada a Pedrolo

Actualitzada 13/03/2018 a les 13:37

L'Espluga de Francolí es tornarà a tenyir de vermell, blanc i negre en una nova edició del festival literari El Vi fa Sang, l'únic del país dedicat a la novel·la criminal feta en català –ja sigui escrita o traduïda– i amb la particularitat afegida que ho combina amb maridatges de vins.El certamen, que es presenta com un aparador dies abans de Sant Jordi, tindrà lloc del 6 al 8 d'abril i comptarà amb l'assistència de 35 autors. L'organització, enguany reforçada amb nous membres davant l'impuls que va agafant el festival, ha presentat el cartell promocional d'aquesta 4a edició, la qual incorpora novetats, com ara la centralització dels actes en un únic recinte –al Museu de la Vida Rural de l'Espluga– per evitar pèrdua de públic per espais dispersos.S'han previst fins a 22 presentacions de llibres, entre les quals destaca Assassins del Camp, un recull de relats d'escriptors del territori. El certamen també homenatjarà la figura de Manuel de Pedrolo coincidint amb el centenari del seu naixement. De fet, una de les apostes del programa serà una lectura dramatitzada de Mossegar-se la cua, una de les seves novel·les més negres.