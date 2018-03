Detingut un jove del Prat per robatoris amb força a domicilis de Reus i la Pobla de Montornès

Quan va cometre els robatoris encara era menor d'edat i també han detingut la seva parella per acreditar-se amb documentació robada

Els Mossos d'Esquadra de la Divisió d'Investigació Criminal adscrits a la Unitat Territorial d'Investigació de la Regió Policial del Camp de Tarragona han detingut un jove de 18 anys, de nacionalitat espanyola i veí del Prat de Llobregat, com a presumpte autor de tres delictes de robatori amb força a domicili.La investigació es va iniciar el 19 setembre de 2017 quan es va produir un robatori amb força en un domicili de la urbanització Castell de Montornès de la Pobla de Montornès. Els lladres havien accedit a l'interior de l'habitatge, van forçar una de les finestres i es van endur diversos objectes de valor. Pocs dies després, el 26 de setembre, es va produir un altre robatori que seguia el mateix patró, en aquesta ocasió en un pis de Reus.Les indagacions policials van permetre localitzar unes empremtes parcials coincidents en els dos domicilis. Els investigadors van relacionar aquestes empremtes amb les de l'autor de diversos delictes de furt que s'havien comès a la ciutat de Barcelona. A més, coincidirien amb les localitzades per la policia científica en un domicili de Sant Julià de Vilatorta, a Osona, després que s'hagués comès un robatori amb força.El 8 de març es va detenir l'autor dels robatoris al seu domicili del Prat de Llobregat. També van detenir la seva parella per usurpació d'estat civil, ja que, en el moment de la detenció, es va identificar amb la documentació d'una altra dona que havia estat víctima d'un furt. Com van poder comprovar els investigadors, feia mesos que estava utilitzant la documentació sostreta.Els policies van determinar que el detingut havia comès els robatoris quan tenia 17 anys i es feia passar pel seu germà des de feia temps. L'arrestat va passar a disposició judicial el dia 10 de març i el jutge va determinar la seva llibertat amb càrrecs.