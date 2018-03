Torredembarra millorarà l'Espai d'Interès Natural dels Muntanyans

La Generalitat ha atorgat al Consistori una subvenció de 29.642,89 euros

Actualitzada 12/03/2018 a les 17:24

La direcció general de Polítiques Ambientals i Medi Natural del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya ha atorgat una subvenció de 29.642,89 euros a l’Ajuntament de Torredembarra, que representa el 70 % del pressupost de 42.346,98 euros d’un projecte de recuperació paisatgística dels Muntanyans.L’actuació prevista per part de la Regidoria de Sostenibilitat inclou diferents millores.Entre les actuacions que es duran a terme hi ha la millora d’una passera de fusta, perpendicular a la línia de costa, a l’alçada del càmping Relax-Sol. Es tracta de treballs de subministrament i instal·lació de 135 metres lineals de noves travesses de fusta tractada a l’Espai d’Interès Natural (EIN) dels Muntanyans i reforç de l’estructura existent d’ancoratge.També es realitzaran treballs per augmentar la protecció dels hàbitats dunars i les zones de nidificació i cria del corriol camanegre (amb tancaments dunars de pals i cordes). Es faran jornades d’extracció d’espècies invasores i un seguiment i la gestió de la població nidificant de corriol camanegre.