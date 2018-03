Nous casos d'estafa per part d'una mateixa persona dels Pallaresos

La mateixa dona que hauria estafat amb el lloguer d’una casa, denunciada per la falsa venda de vehicles

Actualitzada 11/03/2018 a les 21:21

Un nodrit grup de persones estafades per una dona dels Pallaresos en el lloguer d’una casa van de sorpresa en sorpesa a mida que van coneixent més casos d’estafa, perpetrats –presumptament– per la mateixa persona. Precisament, aquest grup de persones es va reunir ahir als Pallaresos per presentar-se entre ells i conèixer de primera mà de quina manera havien estat estafats per aquesta veïna de la localitat, qui ha estat denunciada reiteradament. Quedar-se amb la fiança del lloguer d’una casa, fer-se amb prèstecs a nom d’altres persones o vendre vehicles clàssics que mai arriben al comprador, són algunes de les estafes que hauria comés la mateixa dona, una veïna dels Pallaresos.«Hi ha nou persones segur estafades amb el lloguer de la casa de l’avinguda Catalunya dels Pallaresos», explica una de les víctimes que prefereix mantenir-se en l’anonimat i que, ahir, es va reunir amb la resta d’afectats. Tal com va explicar Diari Més, la dona s’ha dedicat a llogar casa seva, ubicada als Pallaresos, a diverses persones. Després de cobrar la fiança prèvia, habitual en aquest tipus de contracte, la dona no ha retornat els diners als inquilins, que mai han pogut entrar a l’habitatge.Segons han pogut saber el grup d’afectats, l’activitat delictiva d’aquesta persona podria estendre’s a l’àmbit dels prèstecs. Els consta l’existència de diversos casos, però un dels més flagrants és el d’un home a qui hauria arribat a estafar fins a 180.000 euros amb prèstecs demanats al seu nom i que la víctima encara està pagant. No és l’únic cas d’estafa a través de prèstecs no retornats.D’altra banda, hi hauria un altre grup d’estafats, presumptament, a través de la compra-venda de vehicles clàssics per part de la mateixa dona. Com en el cas dels lloguers, els compradors ingressaven la quantitat demanada per la veïna, però mai van arribar a rebre les motocicletes o vehicles que, suposadament, havien adquirit.Segons han pogut saber el grup que es va reunir ahir, la dona hauria estafat també a persones fora de Catalunya a través d’anuncis de compra-venda de vehicles clàssics. Sobre la presumpta estafadora pesarien almenys quatre denúncies per part de compradors de Màlaga, Ceuta, Sevilla i A Corunya per haver pagat una motocicleta marca Vespa que mai han pogut conduir.«L’únic que volem és que no ho torni a fer ningú més, no entenem com és que, tenint tantes denúncies i havent destrossat la vida de tantes famílies, no es faci res per aturar aquesta persona», explicava una de les persones afectades per la veïna dels Pallaresos.