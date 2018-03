Es disparen un 62% les denúncies per violència domèstica a la demarcació de Tarragona

De mitjana, cada dia van arribar 9 casos als jutjats del territori durant el 2017

Actualitzada 12/03/2018 a les 16:52

Deneguen una de cada tres demandes de protecció

Els jutjats de la demarcació de Tarragona van rebre l’any passat un 62% més de denúncies per violència domèstica en relació a l’any anterior, un increment molt superior a la mitjana de Catalunya i del conjunt de l’Estat, que es va situar a l’entorn del 17%. En concret, el 2017 es van recollir 3.352 denúncies al Camp i l’Ebre, davant les 2.067 del 2016. De mitjana, cada dia van arribar nou casos als jutjats de la demarcació. En total, 3.177 dones van interposar denúncia, mentre que un any abans n’havien estat 1.945. Aquest nivell representa una taxa de 84,5 dones denunciants per cada 10.000 dones, força per sobre de la mitjana estatal de 66,65, i 32 punts més que la ràtio que hi havia fa dos anys a la demarcació.Segons les dades del Consell General del Poder Judicial que ha fet públiques aquest dilluns l'Observatori contra la violència domèstica i de gènere, les denúncies a la demarcació s’han disparat de forma substancial.Del total de casos comptabilitzats a les comarques de Tarragona i l’Ebre, pràcticament el 75% van ser denunciats per la víctima a la policia. Una de cada deu, però, va acabar renunciant al procediment.Del conjunt de procediments iniciats l’any passat, se'n van desprendre 2.975 delictes. La majoria corresponien a lesions i maltractaments, però també es recullen dues situacions per homicidi o intent d’homicidi.L’any passat els òrgans judicials van enviar 512 casos a judici -tots ells contra homes-. Dels casos tramitats pels jutjats, el 51% van ser arxivats provisionalment. Dels que es van jutjar, el 87,4% van acabar en condemna. En total, els jutjats tarragonins van processar 341 individus.Del total de denúncies presentades, 933 van anar acompanyades de peticions d'ordres de protecció cap a la víctima i mesures cautelars contra el denunciat -un centenar més que l’any anterior-. Els jutges i magistrats tarragonins en van adoptar 555, pràcticament sis de cada deu que s’havien sol·licitat. Per contra, en van denegar 327, un 35% del total, mentre que les 51 restants no es van arribar ni a admetre.La gran majoria de peticions provenien de dones majors d’edat. En concret, 527 eren de nacionalitat espanyola i 392 de nacionalitat estrangera. Segons l’estadística, però, també van sol·licitar protecció un total de 14 menors.Pel que fa a la relació entre la víctima i el denunciat, més de la meitat era de cònjuge -23,26%- o de parella amb relació afectiva -31,4%-. El 17,58% de casos eren contra l’exmarit i el 27,76% contra l’exparella.