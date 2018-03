El PP de Tarragona estudia presentar mocions als ajuntaments demanant la renúncia de Lluís Salvadó

Els populars ho justifiquen per les seves «declaracions masclistes» i per altres filtracions relacionades amb els registres a la conselleria d’Economia

Actualitzada 12/03/2018 a les 13:06

El Partit Popular de Tarragona estudia presentar mocions als ajuntaments de la demarcació demanant la renúncia a l’acta del diputat ebrenc d’ERC, Lluís Salvadó, arran de la filtració d’una polèmica conversa telefònica amb l’alcalde de la Ràpita, Josep Caparrós. La vicesecretària d’Acció Sectorial del PP de Tarragona, Tona Duch, ha avançat que aquesta mesura es pren «no només per les seves recents declaracions masclistes», sinó també «per tot el que s’ha sabut de Salvadó».Els populars recorden que, segons altres filtracions de converses durant els registres a la conselleria d’Economia del mes de setembre, Salvadó «demanava a una secretària que llencés per la finestra papers que no volia que trobés la Guàrdia Civil» o que «va manifestar que la independència era impossible, però tot i així va seguir endavant». Segons el PP, aquestes conductes «no es poden emparar en un Parlament post-procés».Sobre la conversa de Salvadó feta pública la setmana passada, Duch ha puntualitzat que «respectant el dret a la privacitat, ens preguntem com han encaixat aquests comentaris de caire masclista les dones d’ERC de la província, com Camí Mendoza o Noemí Llauradó, ja que no hem sentit valoracions seves al respecte en una setmana on els drets de les dones han estat reivindicats».Tona Duch ha afegit que «la lluita pels drets de les dones hauria de ser un objectiu de tots i per això volem deixar constància que la petició a Salvadó la fem allunyant-nos de lluites partidistes i partint de la ferma creença personal que la dignitat de la dona és un bé comú a preservar entre tots i totes».