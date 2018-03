Detenen un veí de Valls per robatoris amb força a tres masies i un magatzem

A més de l'home de 49 anys, els Mossos també van arrestar el seu còmplice de 33

Actualitzada 12/03/2018 a les 16:42

Els Mossos d’Esquadra de Valls van detenir el passat dimecres, un home de 49 anys, de nacionalitat espanyola i veí del municipi, com a presumpte autor de quatre robatoris amb força.La investigació va començar el passat 25 de febrer quan una patrulla, que feia tasques de prevenció, va localitzar un home que duia una bossa amb objectes. Els mossos van identificar-lo i van intervenir tots els objectes per tal de fer gestions per comprovar si procedien d’algun il·lícit.Les gestions van donar el seus fruits i, dies després, es va constatar s’havien sostret en quatre robatoris amb força comesos a Valls i Picamoixons, tres a masies i un en un magatzem rural. Dels quatre robatoris, un es va produir mentre els propietaris dormien a l’interior.A més, els investigadors van determinar que en un dels robatoris a Valls van actuar dues persones. Per aquest motiu, el passat dimarts van detenir un home de 33 anys, de nacionalitat espanyola i amb domicili desconegut, com a còmplice en aquest fet.A partir d’aquesta primera detenció, els mossos van muntar diversos dispositius per localitzar i detenir el principal autor dels robatoris, l’home de 49 anys. Es dóna el cas que aquest individu és un conegut de la policia ja que l’havien detingut 16 vegades per robatoris amb força a segones residències, a empreses i a magatzems o casetes rurals.Dimecres a la nit, una patrulla d’investigació va veure l’home caminant pel carrer Sant Antoni de Valls. Quan aquest va adonar-se que es tractava de policies, va fer mitja volta i va sortir corrents. Els agents van sortir darrera d’ell i van aconseguir localitzar-lo i detenir-lo tot i que s’havia amagat en un portal.Durant la investigació es va retornar tots els objectes recuperats als seus legítims propietaris.El detingut va passar divendres a disposició del Jutjat d’Instrucció en funcions de guàrdia de Valls i va quedar en llibertat amb càrrecs. L’altre detingut havia passat dijous i també va quedar en llibertat amb càrrecs.