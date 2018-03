Destinen 1,9 MEUR per ampliar l'EDAR de Cambrils i reduir les males olors

El projecte preveu ampliar l’aireació del reactor biològic davant l’alta contaminació de l’aigua

Actualitzada 11/03/2018 a les 19:53

El Consell Comarcal del Baix Camp ha aprovat inicialment el projecte que permetrà ampliar la depuradora de Cambrils, un projecte que preveu una injecció de 1.916.724,11 euros. Aquesta ampliació contribuirà en solucionar els episodis de males olors que pateixen veïns de, sobretot, Vilafortuny i el Molí de la Torre. Ara, un cop aprovat el projecte, caldrà adjudicar les obres perquè es comencin a executar els treballs.L’objectiu, tal com s’especifica en el plec de clàusules, és reduir les olors de l’estació depuradora d’aigües residuals (EDAR) i ampliar-la en els punts susceptibles de la problemàtica amb una major capacitat d’aireació del reactor biològic. Així mateix, el projecte també contempla que l’ampliació de l’EDAR s’adapti a possibles futurs creixements demogràfics.Segons el Consell Comarcal, la depuradora de Cambrils té capacitat suficient per tractar el cabal d’aigües residuals que li arriba. El problema que causa els episodis de mala olor, però, es deuria al fet que aquestes aigües arriben amb una càrrega contaminant molt superior a la que pot tractar el reactor biològic de manera adequada. A més, en alguna ocasió, la qualitat de l’aigua depurada no compleix els paràmetres exigits per la normativa.Davant d’aquesta problemàtica, s’ha apostat per ampliar l’aireació i, així, es preveu que es posi fi als episodis de males olors. Aquesta, però, no seria la primera vegada que s’actua a la depuradora amb aquest objectiu. Dos anys enrere, el tema va arribar al ple de l’Ajuntament de Cambrils del mes de juliol del 2015, en el qual el regidor de Serveis, Medi Ambient i Obra Pública, Antonio Laguna, va admetre que el problema era ja un «tema històric» i que per solucionar-ho és necessària l’ampliació de la depuradora.Un any més tard, el 2016, l’Ajuntament i Comaigua van dur a terme treballs de millora a l’EDAR de Cambrils per tal d’acabar amb el problema. Concretament, es van confinar els punts conflictius i es va augmentar la capacitat de dosificació d’oxigen pur. En aquell moment, semblava que s’havia segellat el tema, però la realitat és que el problema s’ha anat repetint en els darrers mesos a través de nous episodis de males olors. Paral·lelament, l’Agència Catalana de l’Aigua i el Consell Comarcal van signar un acord per posar en marxa l’actual projecte d’ampliació, a través del qual l’ACA va aportar 40.000 euros que han servit per redactar l’actual projecte.