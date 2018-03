Crema el garatge d'una casa a Miami

L'alta temperatua i el fum ha afectat un altre garatge i els tendalls exteriors

Actualitzada 12/03/2018 a les 16:04

Aquest dilluns al matí, els Bombers de la Generalitat han rebut un avís a les 13.16 hores per un incendi a una casa a Miami Platja.A l'habitatge, que es troba a l'avinguda Gandesa número 22, s'ha cremat la totalitat d'un garatge annex a la casa. A causa de l'alta temperatua i el fum també s'ha vist afectat un altre garatge i els tendalls exteriors. El foc ha cremat dues neveres, una rentadora, una estufa de gas i d'altres materials que hi havia a dintre.Al lloc dels fets s'hi ha desplaçat dues dotacions de Bombers i, tret dels danys materials, no hi ha hagut cap ferit.