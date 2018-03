Tres ferits lleus en un incendi a Torredembarra

El SEM ha evacuat tres persones a l’Hospital Santa Tecla de Tarragona

Actualitzada 11/03/2018 a les 10:47

Un incendi en una casa de Torredembarra ha deixat tres ferits lleus. Els Bombers han rebut un avís per foc a les 7.54 hores del matí i han desplaçat quatre dotacions per treballar-hi. L’incendi s’ha originat en una de les habitacions d’una casa unifamiliar situada al número 33 del carrer de la Rosa, a Torredembarra.Tot a punta a que l’incendi ha començat quan un aparell elèctric s’ha començat a cremar. Els Bombers han aconseguit extingir l’incendi en poc temps, a les 8.07 hores ja el tenien apagat. El foc no ha causat més danys estructurals a l’habitatge però ha deixat tres persones ferides lleus per inhalació de fum. El SEM les ha evacuat a l’Hospital de Santa Tecla preventivament, on els han fet una revisió per assegurar-se que no corrien perill.