La colla «Lo Golafre» guanya el primer Concurs Nacional d'Enceses

El podi l’han completat els Diables de Riudoms i la Vella de Gracia

Actualitzada 11/03/2018 a les 11:11

Picamoixons va celebrar ahir el primer Concurs Nacional d’Enceses, una competició innovadora que enfrontava a onze colles de diables d’arreu de Catalunya. Els guanyadors d’aquest primer concurs van ser la colla «Lo Golafre», de Tortosa; els Diables de Riudoms i la Vella de Gràcia, que van quedar en segona i tercera posició respectivament.El concurs va acabar amb uns parlaments per part de les autoritats que, posteriorment, van repartir els premis en metàl·lic, 1.000€ per al guanyador, 500€ per al segon classificat i 300€ per al tercer.