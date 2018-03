Tres detinguts per deu robatoris amb força a habitatges de La Pineda

Hi ha un quart lladre implicat, al qual se li ha decretat una ordre policial de detenció

Actualitzada 10/03/2018 a les 10:42

Els Mossos d’Esquadra han detingut aquesta setmana a dues dones, de 18 i 22 anys, de nacionalitat espanyola, i un home de 39 anys, de nacionalitat algeriana, com a presumptes autors de deu delictes de robatori amb força a habitatges del carrer Marcos Redondo.El 7 de febrer els Mossos van rebre un avís informant que s’havien trobat forçades les portes d’accés a dos portals i diverses portes d’habitatges de segona residència. La policia va comprovar que els autors havien accedit a l’interior de deu apartaments per buscar objectes de valor. Fins i tot, en alguns dels pisos van localitzar begudes acabades de consumir i burilles recents.Els lladres van sostraure roba, joies, electrodomèstics, botelles d’alcohol, televisors i d’altres equips electrònics. Alguns d’aquests objectes van ser recuperats i retornats als seus propietaris quan els van trobar a l’interior d’un dels apartaments, preparats per a ser transportats posteriorment.Els investigadors van concloure que els detinguts actuaven organitzats i que havien realitzat un estudi previ dels habitatges per saber quins eren segones residències i no ser descoberts. Hi ha un quart lladre implicat, al qual se li ha decretat una ordre policial de detenció. Els investigadors no descarten realitzar més detencions pròximament donat que per transportar tot el material que van arribar a sostraure, caldria diversos vehicles i col·laboració de més persones.Els detinguts acumulen tretze antecedents per delictes contra el patrimoni, van passar dijous al matí a disposició del Jutjat d’Instrucció en funcions de guàrdia de Tarragona que va decretar la seva llibertat amb càrrecs.