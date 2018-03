Picamoixons acull el Primer Concurs Nacional d'Enceses

Es tracta d’una competició entre 11 colles de diables

Actualitzada 10/03/2018 a les 19:41

Fins a 11 colles estan competint en aquest moment a Picamoixons per guanyar el Primer Concurs Nacional d’Enceses. Es tracta d’una competició innovadora en el qual cada colla té dues rondes per exhibir tot el seu potencial jugant amb el foc. Cap a dos quarts de dotze de la nit està previst que el jurat esculli el guanyador.En total han escollit 11 colles per la competició, dues per cada vegueria catalana. Aquests grups de diables, escollits en un sorteig el passat 13 de gener a Sant Sadurní, són La Vella de Gràcies i els Mansuets de Foc de Vilassar de Mar (Barcelona); el Grup de Diables BAT i el Grup de Diables de l’Alt Urgell (Lleida i Alt Pirineu); els Bruixots d’Alcover i la Colla de Diables de Riudoms (Tarragona); el Ball de Diables Sexes Foc i el Grup Espetegafoc (Penedès); els Diables de Sa Forcanera de Blanes (Girona i Catalunya Nord); la Colla de Diables i Tambors «Lo Minotaure» d’Amposta i la Colla de Diables i Tambors «Lo Golafre» (Terres de l’Ebre).