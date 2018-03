Quatre grups i una sala de la província premiats als Enderrock 2018

Joan Rovira i Quico el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries estan entre els galardonats

Actualitzada 09/03/2018 a les 20:47

El passat dimecres, 7 de març, es van donar a conèixer els guanyadors dels Premis Enderrock 2018. En aquests, els músics de la província de Tarragona han tingut molta presència.Entre els galardonats als XX Premis de la Música Catalana hi ha:- Premi Enderrock per votació popular al Millor disc de cançó d’autor 2017: Encara tenim temps, de Joan Rovira (Camarles).- Premi Enderrock per votació popular al Millor cançó de folk 2017: No tinc diners, de Quico el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries (Tortosa).- Premi Enderrock per votació popular al Millor artista revelació 2017: Porto Bello (Altafulla).- Premi Enderrock per votació popular a la Millor sala de concerts 2017: Lo Submarino (Reus).- Premi Enderrock de la crítica al Millor disc de cançó d’autor 2017: 45 cerebros y un corazón, de Maria Arnal i Marcel Bagés (el guitarrista és de Flix).Entre altres premiats es troben Love of Lesbian, Txarango, Manu Guix, Macedònia, Zoo, Oriol Roca Trio, Ebri Knight, La Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya, Mishima, Els Amics de les Arts, Núria Graham, La Folie, Kepa Junkera, Albert Cirera & Tres Tambors, Antoni Rossell & G. Courtly Music Concert, La Tresca i la Verdesca, Marc Martín, Pep Sala, Sau, iCAt i Lluís Llach.