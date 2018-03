La vàlvula de ventilació de la barrera de pressió, origen de la fuita d'aigua de Vandellòs II

En els pròxims dies s'arreglarà la incidència que manté aturada la central

Actualitzada 09/03/2018 a les 15:26

L'origen del degoteig d'aigua, que manté aturada la central nucel·lar Vandellòs II des del passat divendres, ha estat ubicat a la vàlvula de venteig o de ventilació de la barrera de pressió, al recinte de contenció de la planta. Aquests dies, els experts de l'Associació Nuclear Ascó-Vandellòs (ANAV) ha planificat, d'acord amb «l'experiència pròpia i eterna», les feines per reparar el degoter altres de complementàries. A més de soldar la fuita, s'ampliarà el programa de treballs per fer una intervenció a la línia de drenatge dels generadors de vapor i una inspecció de les soldadures similars del recinte.ANAV assegura que es va decidir portar la planta a «aturada freda» quan es va confirmar l'existència del degoteig a la vàlvula de ventilació, per preparar el programa d'intervenció d'acord amb les Especificacions Tècniques de Funcionament (ETF). La central està en «condicions segures» i s'insisteix que la incidència no ha tingut repercussió per a les persones i medi ambient. El Consell de Seguretat Nuclear el va qualificar de nivell 0 a l'escala INES.