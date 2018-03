L'Espai de l'Estudiant de Valls mostra l'oferta formativa amb 53 estands

La secretaria general del Consell Interuniversitari de Catalunya lamenta la presència militar al saló

Actualitzada 08/03/2018 a les 20:14

Desde dijous i al llarg de divendres romandrà obert l’Espai de l’Estudiant a la Sala Kursaal de Valls on es presenta l’oferta formativa als alumnes d’Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat i Cicles Formatius. El saló també està obert al públic en general que estigui interessat en màsters, postgraus, cursos d’especialització, tallers ocupacionals i no reglats o formació permanent que estan presents en els 53 estands de l’edició d’enguany.La Secretaria d’Universitats i Recerca, a través del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC), que integra totes les universitats catalanes, participa a la 18a edició de l’Espai de l’Estudiant. L’estand del CIC ofereix informació sobre l’accés a la universitat, l’oferta d’estudis de graus i de màsters universitaris, i tots els aspectes relacionats amb les universitats de Catalunya. Per la secretària general del CIC, Mercè Jou, el saló vallenc «s’ha consolidat com un punt de trobada per informar-se de tota l’oferta d’estudis del sistema universitari català». Una oferta molt àmplia sobre la qual, segons Jou, «cal informar i orientar de forma personalitzada els estudiants per tal que prenguin una elecció encertada que els sigui d’utilitat pel seu futur acadèmic i professional». En aquesta línia, Jou va lamentar amb contundència la presència a la mostra d’un estand dels Centres Docent Militars de Formació, ja que «els exèrcits no tenen en cap cas la funció d’educar els joves, sinó més aviat la de reclutar-los per a una activitat professional que no té res a veure amb l’evolució personal ni amb el progrés del coneixement en benefici del conjunt de la societat».