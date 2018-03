L'any 2017 els Mossos van registrar 488 desapareguts al Camp de Tarragona

La del doble crim dels Pallaresos és una de les sentències que ha fet pionera en la construcció de la prova per indicis la Unitat de Desapareguts

Un 46% amb malaltia mental

Una unitat pionera

La Regió Policial del Camp de Tarragona dels Mossos d’Esquadra va registrar l’any passat fins a 488 denúncies de persones desaparegudes. Són dades que ha fet públiques la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra amb motiu del Dia Internacional dels Desapareguts. La del Camp de Tarragona és la quarta regió policial de tot Catalunya que més nombre de denúncies per desaparició que va registrar. Per contra, la Regió Policial de les Terres de l’Ebre és la que menys denúncies va rebre per aquesta causa, amb 50.4.356. Aquest és el nombre de persones desaparegudes que van registrar els Mossos d’Esquadra a tot Catalunya. Del total, el 72% de persones que van retornar voluntàriament ho van fer durant els primers quatre dies. Durant la primera setmana ho van fer el 86%.Del total de les persones desaparegudes l’any passat, un 41% eren dones i un 59% homes. Per edats, el 38% eren menors d’edat i, d’aquests, 6 de cada 10 eren noies. Els desapareguts de més de 65 anys corresponen al 6% del total i, d’aquests el 63% patia una malaltia mental, segons les dades de què disposa el cos policial.Del total de persones desaparegudes, un 46% patien una malaltia mental, com ara un procés degeneratiu o depressiu. En aquest cas –segons Mossos d’Esquadra– quan hi ha malaltia mental és menys probable que el retorn sigui voluntari (40,2%).D’altra banda, sobre una mostra analitzada del 80% de les denúncies per desaparició es constata que un 62% és reincident, és a dir, ja havia desaparegut en alguna altra ocasió.Des de l’any 2010, els Mossos d’Esquadra disposen d’una Unitat Central de persones desaparegudes. De fet, és l’únic cos policial que té una unitat específica i especialitzada de desaparicions en l’àmbit criminal. Aquesta unitat ha estat pionera en aconseguir dues primeres sentències a l’Estat Espanyol en base a la construcció de la prova per indicis, és a dir, sense localització del cadàver, sense cap indici biològic (sang o ADN), sense arma del delicte, sense testimonis i sense cap mena de confessió per part de l’autor dels fets.El primer cas està relacionat amb la doble desaparició d’un home i una dona als Pallaresos –el conegut com a doble crim dels Pallaresos–, els cossos dels quals no es van localitzar mai però es va detenir i condemnar un home com autor dels fets.El segon cas es refereix a la detenció i condemna d’un altre home per assassinar i fer desaparèixer el cos de la seva exdona a Mataró. Actualment, els serveis especialitzats dels Mossos d’Esquadra tenen obertes quatre investigacions en l’àmbit criminal de persones desaparegudes.Des de 2014, l’Oficina d’atenció a les famílies de les persones desaparegudes és el punt referencial d’informació i de suport de la Policia de la Generalitat a aquelles persones que han patit la desaparició d’un familiar. L’objectiu principal és el d’oferir una atenció qualificada i personal principalment amb l’establiment d’un canal d’informació als familiars, de manera que coneguin les novetats que es produeixin en la investigació. L’oficina pot oferir informació d’altres àmbits, d’acord amb les necessitats dels familiars i els recursos disponibles.