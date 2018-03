L'Ajuntament nega haver cedit un espai verd públic als propietaris de l'edifici Monteixo

El consistori explica que ha concedit una llicència per condicionar l’espai annex a l’edificació pel pas de minusvàlids d’accés a l’edifici, però reconeix que l’alcalde no hauria d'haver signat el decret «per raons de parentiu»

L’Ajuntament de Torredembarra ha negat haver cedit un espai verd públic als propietaris de l’edifici Monteixo, a primera línia de mar, per crear una sortida directa des d’aquests blocs d’apartaments fins a la platja. El consistori, després que s’hagi emès l’informe del secretari municipal, ha informat que el que es va produir és la concessió d’una llicència per condicionar l’espai annex a l’edifici pel pas de minusvàlids d’accés als blocs, cosa totalment legal. Tot i així, reconeix que l’alcalde no hauria d’haver firmat el decret «per raons de parentiu».Els grups de l’oposició de Torredembarra van presentat unitàriament al registre de l’Ajuntament, a principis de setmana, una petició per esclarir la polèmica que afecta l’Ajuntament i els propietaris de l’edifici Monteixo, ubicat al passeig Campalans, arran d’una publicació del mensual torrenc El Mònic. L’article assegurava que s’hauria cedit un espai verd públic als particulars per fer una sortida directa des dels blocs a la platja. A més, assegurava que aquesta cessió beneficiava a familiars de l’alcalde, Eduard Rovira, que viuen en aquests edificis i, per tant, el batlle s’hauria d’haver abstingut en la votació.Arran d’aquesta publicació i després que s’hagi emès l’informe del secretari municipal, l’Ajuntament de Torredembarra afirma que l’article inclou «un seguit de falsedats». En aquest sentit, exposa que «no s’ha cedit cap espai públic ni s’ha conferit cap dret edificatori sobre el mateix», coses que explica que «són legalment impossibles, atès el caràcter demanial de l’espai». El consistori afirma que el que s’ha produït és la concessió d’una llicència «que té com a objecte l’ús comú especial del domini públic local de l’espai annex a l’edificació, concretament de 6,90 metres quadrats, pel pas de minusvàlids d’accés a l’edifici». També exposen que el secretari municipal determina en l’informe que «no hi havia cap impediment per a l’atorgament de la llicència i, per tant, s’havia d’atorgar».El consistori torrenc també recorda que, sobre la mateixa qüestió, ja s’havia dictat un altre decret l’any 2012, però en haver-se detectat «un seguit de mancances quan es va sol·licitar la llicència d’obres» es va haver de complementar la llicència ja concedida l’any 2012 amb el Decret 413 de 2 de març de 2016.L’Ajuntament reconeix però que l’alcalde s’hauria d’haver abstingut en la firma del decret «per raons de parentiu», cosa que no va fer «en no tenir-ho en compte en el moment de la signatura, pensant que no estava en risc l’objectivitat, ni li reportava benefici o avantatge personal, ja que a més es tractava d’un decret sense marge per a la discrecionalitat política, ja que la decisió estava basada en informes tècnics d’acord amb la normativa».Tot i aquest error, l’Ajuntament informa que l’acte administratiu de concessió de la llicència no ha quedat invalidat «perquè no s’ha observat per part del secretari municipal l’existència de nul·litat de ple dret, sinó d’anul·labilitat». Per aquest motiu s’ha procedit a la convalidació del Decret per part del primer tinent d’alcalde, persona que signa quan l’alcalde no pot exercir el seu càrrec.