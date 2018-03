L'Ajuntament de Cambrils licita les primeres fases de la remodelació del passeig Charles Darwin

La via arranjada connectarà el nucli del municipi amb la zona esportiva i la futura estació

Actualitzada 09/03/2018 a les 11:08

L’Ajuntament de Cambrils ha tret a licitació la primera i la segona fase de les obres del passeig Charles Darwin, que connectarà el nucli consolidat de la ciutat amb els equipaments esportius i la futura estació del corredor del mediterrani. Actualment és una calçada asfaltada sense voreres ni serveis per a vianants.L'actuació és el marge dret de la Riera d’Alforja des de la font del Mil·lenari fins a la futura estació del tren, limitant al nord amb l’autopista AP7, a l’oest amb el Parc del Pinaret i a l’est amb la riera d’Alforja. En concret afecta una superfície de 18.983 mL’avinguda tindrà una zona enjardinada, dos carrils de circulació rodada, una franja d’aparcament en línia, una zona enjardinada amb arbustos, un carril bici, una vorera de quatre metres d’amplada i un tercer espai enjardinat fins a la tanca del Parc del Pinaret.La primera fase de l'execució del projecte inclou la pavimentació de la vorera, la franja d’aparcament i la senyalització i compta amb un pressupost de 348.918 euros. La segona fase, que s’iniciarà una vegada finalitzats els treballs de la fase 1, inclou la pavimentació del carril central del vial, la xarxa de rec, pluvials i enllumenat, la jardineria i la resta de senyalització viària. El pressupost d’execució és de 547.183 euros.Les empreses interessades tenen fins el 27 de març per presentar les seves ofertes per la primera fase i fins el 3 d’abril per la segona.