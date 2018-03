JxCat, ERC i la CUP demanen la creació d'una comissió d'investigació dels atemptats de Barcelona i Cambrils

Els partits independentistes reclamen que s'indagui sobre les línies de recerca tant de l'Estat com a nivell internacional

Actualitzada 09/03/2018 a les 13:19

Els grups parlamentaris de JxCat, ERC i la CUP han registrat al Parlament una proposta de resolució per demanar que es creï una comissió d'investigació dels atemptats del 17 d'agost a Barcelona i Cambrils. El document -que signen la portaveu de JxCat, Elsa Artadi; el d'ERC, Sergi Sabrià, i el diputat de la CUP Carles Riera- reclama que s'indagui sobre les línies d'investigació tant de l'Estat com a nivell internacional, i també demana un anàlisi sobre la participació, preparació, perpetració i implicacions en la configuració dels atemptats. Els partits independentistes també volen que la comissió analitzi les possibles responsabilitats dels atacs, així com els mecanismes institucionals de resposta. Segons la proposta de resolució, la comissió podrà incorporar especialistes.