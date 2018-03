El Vendrell implementarà transport públic a demanda al Sanatori

L’Ajuntament posarà en marxa enguany la prova pilot arran del reclam dels veïns perquè torni el servei

Actualitzada 08/03/2018 a les 20:05

El transport públic tornarà a arribar, enguany, al Sanatori –zona del Vendrell que limita amb Calafell–, i ho farà a través d’un autobús o taxi a demanda. «Els detalls es concretaran quan es tingui sobre la taula el pressupost definitiu destinat a aquesta partida i de l’oferta de l’empresa a la qual s’acabi adjudicant el servei», ha explicat al Diari Més el regidor de Mobilitat, Kenneth Martínez. Ara per ara, el projecte està redactat i està inclòs a l’esborrany del pressupost del Vendrell previst per aquest any 2018 i que l’equip de govern (PSC, PDeCAT i un regidor no adscrit) ha fet arribar als grups municipals de l’oposició, a l’espera de poder aprovar-los en les properes setmanes.Tal com ha explicat Kenneth Martínez, el que preveu el projecte és fer arribar un bus o taxi a demanda a la zona del Sanatori en forma de prova pilot. Amb aquesta proposta, l’actual falta de transport públic a aquesta zona es cobriria amb un vehicle i uns horaris «adaptats a les necessitats reals», destaca el regidor. Per exemple, el vehicle es podria tractar d’una furgoneta, taxi o minibus amb parades directes a equipaments i serveis. «Es planteja que, per exemple, hi hagi una expedició a primera hora del matí, una altra al migdia i també a la tarda, tot i que, cal destacar, que hi haurà més o menys freqüència en funció dels pressupostos finals», remarca el regidor de Mobilitat. El preu per l’usuari serà el mateix que el del bus urbà del Vendrell i el diferencial entre el cost real i el que pagaran els passatgers serà cobert pel propi Ajuntament. Un cop s’hagi tastat la prova pilot, el consistori haurà de fer una valoració del servei i decidir, llavors, si es dóna continuïtat.Amb aquest projecte sobre la taula, es donarà resposta a una reivindicació que fa temps que fan els veïns d’aquesta zona. De fet, el passat mes de setembre, l’Associació Agrupació Veïnal Sant Salvador, Coma-ruga i el Francàs va presentar una instància a l’Ajuntament del Vendrell per demanar que es restablís el servei «per tal de donar una mobilitat apropiada i digna». I és que fa anys que cap autobús s’atura a la marquesina que encara està dempeus al Sanatori. La problemàtica prové del conveni signat l’any 2015 amb el Departament de Territori, en el qual, a partir d’un estudi, es va apostar per «un servei més eficient». Això es va traduir en la supressió del transport públic en zones del Vendrell, una problemàtica que s’arrossega fins ara.