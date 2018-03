Detecten irregularitats en la meitat dels camions en un control a Vila-seca

De trenta camions, els Mossos van multar quinze per normativa de transports, manipulació de tacògraf i per drogues

El passat dimecres al matí, els Mossos d'Esquadra van realitzar un Control de trànsit Integral a l'autopista AP-7 a Vila-seca. Es tracta de controls per prevenir infraccions i detectar irregularitats per part de conductors de tot tipus de vehicles.Durant aquest dispositiu es va fer control de treinta camions dels quals van denunciar nou per normativa de transports, un camió va ser enviat al taller perquè havien manipulat el tacògraf i de dotze drogo-tests a camioners (cinc persones van ser denunciades).