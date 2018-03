Apunyalen un noi de 26 anys a Salou

Es troba a la UCI de l'Hospital Joan XXIII estable i controlat

La nit del dijous, a les 21.20 hores, el SEM va rebre un avís per un apunyalament a l'avinguda Carles Buigas de Salou.Al lloc dels fets, s'hi va desplaçar els Mossos d'Esquadra i una unitat medicalitzada que van trobar un noi de 26 anys amb una ferida d'arma blanca a la zona abdominal. L'ambulància va traslladar el ferit a l'Hospital Joan XXIII amb pronòstic greu. Segons fonts de l'Hospital, actualment es troba estable i controlat a la UCI del centre.Es desconeix el motiu de l'apunyalament, per la qual cosa els Mossos mantenen una investigació oberta per esclarir els fets.